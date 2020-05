Ex compañero de Zlatan reveló que el sueco odiaba a Edinson Cavani

El futbolista francés Michael Ciani, quien compartió plantel con Zlatan Ibrahimovic en Los Angeles Galaxy, reveló que el sueco odiaba al uruguayo Edinson Cavani cuando fueron compañeros en París Saint-Germain.

"Me dijo que solo odiaba a tres o cuatro jugadores en su carrera y uno de ellos era Cavani", dijo el galo a RMC Sport.

"Si eras cercano a Cavani, a Ibra no le gustaba. O estás con Ibra o contra él. Me contó que todo estaba bien con Laurent Blanc, pero que con la única persona con la que no se llevaba bien era Cavani", afirmó.

Ibrahimovic llegó a PSG en el 2012 y un año después lo hizo Edinson Cavani, que hasta hoy es el máximo goleador del club.