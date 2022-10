Guillermo Maripán desafía la hegemonía de PSG: AS Monaco puede ganar la Ligue 1

El defensor chileno Guillermo Maripán se refirió a su buen momento con la camiseta de AS Monaco y aseguró que el elenco del Principado puede luchar por la liga francesa y se aventura a decir que el equipo monagesco también puedo dar la pelea en dos frentes y pugnar por la Liga de Europa.

"Es simple: aquí me siento muy valorado. El equipo me considera un pilar y me lo ha demostrado. Por eso, cuando me ofrecieron la renovación, no me lo pensé dos veces. Estar en el Mónaco es lo mejor que me puede pasar", dijo en diálogo con el diario español Marca.

"El Mónaco lleva un par de temporadas haciendo las cosas bien. Somos un equipo joven, con ambición", añadió en relación a su renovación con el equipo.

Con respecto a lo que viene, el defensor de la selección chilena expresó que "la liga francesa no deja de mejorar, pero nos hemos marcado el objetivo de acabar entre los tres primeros cada temporada".

Incluso se atreve a desafiar las ocho Ligas que suma el PSG en los últimos 10 años: "Es posible. El Mónaco puede ganar la Ligue 1", expresó.

Además, sobre la competición internacional Maripán dijo que "es una de las competiciones más importantes que hay y queremos ganarla".