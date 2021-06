Kylian Mbappé: La imagen que muchos tienen de Neymar no es cierta

El astro francés Kylian Mbappé repasó su gran momento en París Saint-Germain y de paso defendió a su compañero Neymar, sobre el que afirmó existe una idea errada con respecto a su actitud.

"Es uno de mis mejores amigos. Hay mucha gente que habla mal de su actitud, tal vez por algunas escenas en el Mundial, pero puedo asegurar que realmente es buen tipo", sostuvo al medio alemán Sport Bild.

"La imagen que muchos tienen de él en su cabeza no es cierta. Creo que la gente tendría que conocerlo mejor para juzgarlo", agregó.

"En realidad bromeamos todo el tiempo. Y nuestras vidas también están llenas de apuestas de todo tipo. Empieza cuando estamos calentando, por ejemplo, con quién va a marcar más goles en la sesión. A menudo pedimos a otros jugadores que se unan. Con una cena como apuesta. Es bueno para los dos poder motivarnos mutuamente y mantener el ánimo", continuó Mbappé.

Además, dijo que de momento no está a nivel de su ídolo Cristiano Ronaldo: "Yo era un niño que soñaba con muchas cosas. Especialmente de una carrera como la de Ronaldo. Cuando Cristiano juega, alegra a todos los que lo ven, y lo ha hecho durante 15 años. Creo que todos los aficionados al fútbol adoran a Cristiano Ronaldo. Yo era un niño normal en ese sentido", indicó en relación a la imagen en que aparece con fotografías del luso.

"Cristiano ya ha hecho historia. Solo llevo cinco años jugando, así que aún no puedo compararme con él. Para mí, también es cuestión de respeto. Cristiano ha hecho tanto por el fútbol en general que no sería buen momento para hacer comparaciones. Futbolistas como él hay pocos, sólo con verlo he aprendido mucho", indicó.