Marcelo Gallardo volvió a aparecer en la órbita para dirigir a PSG

El argentino Marcelo Gallardo, histórico extécnico de River Plate, nuevamente apareció en la órbita para tomar las riendas de París Saint-Germain (PSG) en la próxima temporada.

Según informó Olé, el director deportivo de PSG, Luis Campos, se comunicó con Gallardo y lo situó como uno de los candidatos para suceder a Christophe Galtier, quien no seguirá en el equipo.

El trasandino ya había sido sondeado semanas atrás debido a su vínculo con el cuadro parisino, en donde fue jugador entre 2007 y 2008.

No obstante, Gallardo no es el único candidato en la lista de PSG, que también incluye al portugués José Mourinho, de gran temporada con AS Roma, y el español Luis Enrique, quien está sin equipo tras el fracaso hispano en el Mundial de Qatar 2022.

Gallardo, de 47 años, no ha dirigido desde noviembre del 2022, cuando terminó su exitoso ciclo como entrenador de River Plate.