Mauro Icardi aclaró detalles de su relación con Lionel Messi: Lo conocí hace muchos años

El delantero argentino de París Saint-Germain Mauro Icardi aclaró detalles de la relación que tiene con el futbolista de FC Barcelona Lionel Messi y el supuesto "veto" que impuso a su presencia en la selección trasandina.

"Como se habla de mi vida privada con Wanda, también se habla de esto de Messi. Son cosas que no se pueden cambiar", indicó en una entrevista con el Canal+.

"Tuve la posibilidad de estar con Messi, de jugar con él. Lo conocí en Barcelona hace muchos años y dejo que hablen. No creo que sea cierto lo que dicen, porque lo conozco", continuó el ariete.

"Es el mejor jugador del mundo, tuve la posibilidad de estar con él y lo aprecio mucho. Entonces no creo en estas cosas", sostuvo.

Luego, dedicó palabras a su relación con Wanda Nara, apuntando a que tenerla como su representante "es la mejor decisión para mi familia y mi carrera. No lo pensé dos veces. Soy alguien que trata a hombres y mujeres de la misma manera".

"He estado con ella durante siete años, ella es una personalidad famosa y yo también, así que somos plenamente conscientes de lo que eso implica. Eso no cambia mi forma de pensar o jugar, de lo contrario no habría marcado 150 goles con el Inter", finalizó.