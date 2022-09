Medios aseguraron que Mbappé tiene un romance con modelo transgénero

El delantero Kylian Mbappé, de París Saint-Germain y la selección francesa, fue vinculado sentimentalmente a la modelo transgénero Inés Rau.

Según algunos medios franceses e italianos, el ariete está saliendo con la mujer, que se convirtió en la primera modelo trans que aparece en la portada de una revista Playboy.

De momento no existen declaraciones oficiales de alguno de ellos, pero fueron vistos hace unos días en un paseo en yate, lo que alimentó los rumores, además que los divisaron juntos en el Festival de CAnnes.

Máximo respeito ao Mbappé e a sua namorada que estão pouco se fodendo para os comentários preconceituosos e estão sendo felizes, apesar do meio futebolístico ser do jeito que é.



Simplesmente Mbappé quebrando esse tabu ridículo no meio do futebol. ❤️ pic.twitter.com/zRb7DVg9Zq