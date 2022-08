Olympique de Marsella fichará a Eric Bailly, ex compañero de Alexis en Manchester United

Olympique de Marsella tiene todo listo para fichar al defensa marfileño Eric Bailly, quien fue compañero de Alexis Sánchez en Manchester United.

Según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, el zaguero de los "Diablos Rojos" se despidió este martes de Old Trafford y volará en las próxima horas al sur de Francia.

Bailly, de 28 años, llega cedido a Olympique de Marsella con una opción de compra obligatoria, si el club galo clasifica a la Champions de la próxima temporada.

El zaguero llegó a Old Trafford desde Villarreal en 2016, pero nunca logró conseguir la titularidad, y al igual que Alexis, quien será nuevamente su compañero, buscaba una salida para tener la continuidad y confianza que no le dieron en los Diablos Rojos.

Eric Bailly deal, completed and here we go confirmed. Been told Bailly will be @ Carrington later today to say goodbye to his teammates - then he will fly to Marseille within 24h in order to join OM. 🚨🔵 #MUFC #OM



Loan with mandatory buy clause if OM will qualify to next UCL. pic.twitter.com/26jh9LvCBz