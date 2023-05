PSG recortó entrega de entradas a su barra luego de las protestas contra Messi y Neymar

Pese a que la Collectif Ultras Paris (CUP) descartó ser artífice las protestas frente a los domicilios de Lionel Messi y Neymar, la directiva de PSG decidió sancionar a la barra del club con una reducción en la cantidad de entradas reservadas para ellos.

El conjunto de la capital francesa tenía 900 localidades dispuestas para la visita a ESTAC Troyes de este domingo 7 de mayo, pero finalmente decidió entregar la mitad (450) a forma de sanción, según lo reportado por L'Equipe.

Durante la última semana la parcialidad "azul y roja" se manisfestó contra la dirigencia por el manejo de la institución, más allá de los resultados deportivos. Luego, el foco pasó a Messi y "Ney", con grupos fuera de sus casa y un consecuente aumento de la seguirdad privada en dichos lugares.

Sin embargo, Romain Mabille, presidente de la CUP, se desmarcó de todo. "No apoyo lo que pasó, esto no es una acción de la CUP. La banda no pretende esto y no es el origen de todo esto. Bajar no es la mejor idea. Esto desprestigia la acción que la CUP montó poco antes en la sede del club", indicó a Le Parisien.

Aquellas declaraciones no frenaron la decisión de Paris Saint Germain, que jugará en el Stade de l'Aube desde las 14:45 horas de Chile, para dar un paso más hacia el título de la Ligue 1.