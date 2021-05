18:00 - 09/05/2021

PSG tropezó ante Rennes y quedó lejos del puntero Lille a falta de dos fechas en la Ligue 1

París Saint-Germain empató 1-1 en su visita a Rennes y no pudo acercarse al puntero LOSC Lille, quedando a tres puntos cuando faltan dos fechas para que termine el torneo. Neymar anotó de penal en el epílogo del primer tiempo y la igualdad fue de Serhou Guirassy. (Video: Youtube/MATCH OF THE DAY OFFICAL)