Ronaldinho defendió a Neymar de críticas en PSG: Es uno de los mejores jugadores del mundo

El brasileño Ronaldinho, ex delantero de París Saint-Germain (PSG), defendió este jueves a su compatriota Neymar, y pidió paciencia pese a que el club francés ha visto frustrado su objetivo de ganar la Liga de Campeones.

"El fútbol es así. No basta con juntar a buenos jugadores para que las cosas funcionen rápido. Es actualmente uno de los mejores equipos del mundo y tiene a los mejores jugadores. Hace falta tiempo", recalcó en la emisora RMC.

PSG fue eliminado por Real Madrid el pasado 9 de marzo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que Kylian Mbappé marcó el único gol de los parisinos (3-1).

La eliminación europea del PSG levantó ampollas en París y en especial en sus 'ultras', que en el partido afrontado en casa después contra el Girondins (3-0) dedicaron una gran pitada a los jugadores y a la dirección en general pero a Neymar y a Messi especialmente.

"Me alegro de todo lo que hace. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Cada año gana algo en París. En Brasil es nuestro principal jugador, nuestro líder. Todo el mundo está contento en Brasil de lo que hace allí y en PSG", apuntó sobre el brasileño.

Ronaldinho dijo no prestar atención a la reacción de la hinchada: "No soy aficionado, no me fijo en esas cosas. Ni siquiera cuando jugaba me fijaba en ellas. Cada uno tiene su opinión y su forma de pensar", concluyó.