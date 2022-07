¿Se juntará con Messi? PSG se sumó a los interesados por Cristiano Ronaldo

París Saint-Germain, equipo donde están Lionel Messi, Kylian Mbappe y Neymar, quiere remecer el mercado europeo, ya que se sumó a los interesados por el crack portugués Cristiano Ronaldo, quien quiere dejar Manchester United.

Según informó el periodista luso Pedro Almeida, el agente de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, fue contactado por Luis Campos, asesor deportivo de PSG.

Este acercamiento entre PSG y el representante de Ronaldo se da en medio de la polémica decisión del jugador, quien se bajó de la gira internacional de Manchester United en la pretemporada.

Cristiano actualmente está descontento en Old Trafford, ya que no jugará la Champions en la temporada que viene, por lo que está buscando alternativas para seguir compitiendo al más alto nivel.

Luis Campos is in contacts with Jorge Mendes about Cristiano #Ronaldo, and a possible move of Portuguese player to PSG. 🇵🇹 #PSG



Cristiano is not included in final list of Manchester United to travelled to Tailand, and the possibility of Portuguese leaving is ver high. ⛔️ #MUFC