Ajax fundió el trofeo de la Liga de Holanda para repartirlo entre sus aficionados

Ajax logró hace unos días su 35 título de en la Liga de Holanda en un hito que los hinchas del elenco de Amsterdam recordarán por siempre puesto que el club neerlandés decidió fundir el trofeo liguero en 42.000 partes con forma de estrella para entregarlas a sus abonados.

"Esta temporada hemos jugado prácticamente sin público. Al menos, en la tribuna no estaban. Aun así, hemos notado su apoyo cada semana. De camino al estadio, en las redes sociales y en el contacto personal. Ya dijimos que este título es para ustedes y compartir el trofeo es la máxima prueba de ello", indicó el director general del club, el ex arquero Edwin Van der Sar.

"Tras este turbulento año, hacemos a los aficionados partícipes de nuestro campeonato de la forma más pura posible", añadió mostrando su estrella en las redes sociales del mismo modo que jugadores del equipo como Ryan Gravenberch o Dusan Tadic.

