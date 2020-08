Daley Blind colapsó en amistoso de Ajax ante Hertha

El defensor holandés Daley Blind nuevamente generó preocupación por su estado de salud, al presentar un problema cardíaco y colapsar en el amistoso de Ajax ante Hertha Berlín este martes.

El zaguero, quien ya se había desmayado en diciembre pasado, en un duelo de Ajax ante Valencia en la Champions League, sintió un malestar en su pecho y tuvo que tenderse en el césped, cuando corría el minuto 78 del partido.

Fue atendido por el cuerpo médico de Ajax y salió caminando por sus propios medios, aunque la preocupación tanto de sus compañeros, rivales e hinchas estaba instalada.

Tras el partido, el técnico de Ajax, Erik ten Hag explicó que Blind esta bien, y la complicación ocurrió porque tiene implantado un desfibrilador cardioversor y este "se apagó", por lo que están averiguando qué sucedió, para evitar que una desgracia ocurra a futuro.

Daley Blind collapse when the match is in progress. Reportedly because of heart problems but his fine. pic.twitter.com/0jktbZwolA