Alexis Sánchez volvió a quedar fuera de la citación en Manchester United

El delantero chileno no fue convocado por Ole Gunnar Solskjaer.

El delantero chileno Alexis Sánchez volvió a quedar fuera de la citación de Manchester United, ahora para el duelo por la segunda fecha de la liga inglesa ante Crystal Palace.

Aunque su técnicom Ole Gunnar Solskjaer, dijo que Sánchez, quien jugó un amistoso a puertas cerradas a mitad de semana ante Sheffield este semana, está en óptimas condiciones, volvió a excluirlo de la convocatoria.

Esta situación se da en medio de las supuestas negociaciones con Inter de Milán, equipo que quiere conseguir el préstamo de Alexis Sánchez.

Además del tocopillano, quedaron fuera de la convocatoria para el duelo de este sábado Matteo Darmian, Phil Jones, Chris Smalling, Marcos Rojo y Fred, además de los lesionados Diogo Dalot y Eric Bailly.

Si es una señal o no sobre su continuidad en el club, tendremos que seguir esperando para saberlo. Por ahora, lo único claro es que en el partido que se jugará en Old Trafford a las 10:00 horas (14:00 GMT) el chileno no estará.