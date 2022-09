Duelo de Norwich de Marcelino Núñez fue aplazado por muerte de la Reina Isabel

El duelo que iban a disputar este viernes Burnley ante Norwich de Marcelino Núñez por la novena fecha de la Championship inglesa fue suspendido por el fallecimiento de la Reina Isabel II.

Según determinó la Federación, los encuentros programados para este viernes fueron aplazados, razón por la que Norwich no saltará al terreno de juego.

Following the sad passing of Her Majesty, The Queen Elizabeth II earlier today, the EFL has confirmed that our game away at Burnley scheduled for Friday evening has been postponed. https://t.co/GYQnzV9LGb