Ecuatoriano Moisés Caicedo rechazó multimillonaria oferta de Liverpool y quiere irse a Chelsea

El traspaso del ecuatoriano Moisés Caicedo se ha transformado en una teleserie en la Premier League, dado que su inminente llegada a Liverpool se frenó por la negativa del jugador.

Según informó la prensa inglesa, el sudamericano quiere llegar sí o sí a Chelsea, por lo que pidió a su actual equipo, Brighton, decirle que no a los "reds" a la espera de una nueva propuesta desde Stamford Bridge.

Chelse will submit their bid for Moises Caicedo tonight, in excess of Liverpool’s £110m bid at deadline last night.



Caicedo wants Chelsea above any other club & this has been beyond crucial, as move to Liverpool only stopped because he said no. pic.twitter.com/fTvBECOrL1