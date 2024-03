El exseleccionado inglés Paul Gascoigne habló nuevamente ddede sus problemas con el alcohol, reconoció que ha vuelto a asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y se sinceró sobre su situación actual en una profunda e impactante entrevista.

"Yo solía ser un borracho feliz. Ya no lo soy. Soy un borracho triste. No salgo a beber, bebo dentro de casa", contó Gascoigne en una entrevista concedida a High Performance.

El ex de Newcastle United, Tottenham Hotspur , Lazio, Rangers, Middlesbrough, Everton, Burnley, Gansu Tianma y Boston United compartió que "la gente conoce a Paul Gascoigne, pero nadie conoce a Gazza. Incluso yo mismo a veces".

Gascoigne, que protagoniza el documental "Gazza vs. Paul" de High Perfomance Originals, agregó que "incluyéndome a mí, a veces. Pasé muchos años tristes, como cuando me rompí los ligamentos y luego la rótula. Me perdí cuatro años de fútbol. Habría llegado a los 100 partidos internacionales con Inglaterra".

En el documental admitió que bebe unos seis cafés antes de las 10 AM para mantenerse sobrio. "Es realmente fácil, sólo trato de mantenerme alejado de los pubs. Si bebo algo, lo bebo porque quiero, no por ningún motivo en particular. No culpo a nadie, culpé a mucha gente cuando bebía", sostuvo.

"Sigo luchando contra el alcoholismo. Vivo en la casa de mi agente", añadió.

