El paraguayo Miguel Almirón dio el gran salto y es nuevo refuerzo de Newcastle

El mediapunta paraguayo Miguel Almirón es nuevo refuerzo de Newcastle United de la Premier League. El jugador dio el gran salto en su carrera tras tener temporada muy buenas en Atlanta United de los Estados unidos.

El volante firmó por cuatro años y medio y llega para fortalecer el mediocampo de los dirigidos por Rafa Benítez. El valor de la transferencia no fue revelado.

"Estoy muy feliz y ansioso por comenzar y conocer a mis nuevos compañeros de equipo. La liga es muy competitiva, este es un club histórico, y el mismo Rafa Benítez fue la razón principal por la que estoy aquí ahora", comentó el guaraní al medio oficial de las "urracas".

Almirón viene de marcar 13 goles y dar 13 asistencias en Atlanta que logró coronarse como campeón de la MLS.

