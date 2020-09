Eric Dier fue elegido el mejor del partido, pero le entregó el premio al inodoro

El volante Eric Dier, futbolista de Tottenham Hotspurs, recorrió ayer martes el mundo al ser captado por las cámaras del partido ante Chelsea yendo al baño, algo que provocó el enojo de su técnico, el portugués José Mourinho.

El jugador sintió una potente llamada de la naturaleza en mitad del encuentro y tuvo que abandonar el campo.

No quedaba más remedio, y al entrenador portugués le entraron los nervios al verse con 10 y fue por el inglés.

Dier, como pudo, salió y cerró una notable actuación que le valió el premio a Mejor jugador del partido, que acabó posado en el "WC de los hechos" y fotografiado para Instagram.

"The real Man of the Match", añadió el futbolista, cuya foto ya va por los 215.000 likes.