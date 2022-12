Guardiola apartó a jugador de Manchester City tras el Mundial: "Llegó con sobrepeso"

El entrenador Pep Guardiola se encargó de explicar la ausencia del volante Kalvin Phillips en la convocatoria de Manchester City para su duelo ante Liverpool por la Copa de la Liga Inglesa, apuntando a su físico post Qatar 2022.

"No está lesionado, llegó con sobrepeso y no sé por qué. No llegó en condiciones de entrenar ni jugar. Cuando esté listo volverá y jugará. Lo necesitamos mucho", indicó tras su victoria por 3-2 ante los "reds".

Guardiola, en la conferencia de prensa posterior al duelo, evitó responsabilizar al combinado nacional e indicó que tendrá "una conversación privada con Kalvin". El exfutbolista de Leeds United, junto al resto de seleccionados ingleses, retornó a los trabajos con el club "citizen" el pasado miércoles, después de la eliminación en cuartos de final.

Phillips, con poca regularidad en los celestes debido a lesiones, participó en la cita mundialista y disputó dos encuentros desde la banca: contra Gales en el cierre de la fase de grupos y frente a Senegal por octavos de final, ambos triunfos por 3-0.