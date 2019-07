Guardiola replicó a las críticas por conducta del City en China: Quizás un periodista está molesto

El técnico de Manchester City, Josep Guardiola, respondió a las críticas que el medio chino Xinhua realizó en relación a la conducta que tuvieron sus dirigidos durante la gira por el gigante asiático, tratándolos de "irrespetuosos" y "arrogantes".

El artículo fue titulado "El amor de los hinchas chinos por Manchester City no fue correspondido en suelo local" y acusó al club de visitar el país únicamente para "ganar dinero y no corazones".

"Quisiera decir que no estoy de acuerdo y también que eso es falso. Para decir algo así tienen que saber exactamente lo que pasó aquí en nuestro club", sostuvo el DT catalán.

"Pasamos un rato increíble en Shanghai. Estuvimos comprometidos con la cooperación que debes hacer en China. La gente del hotel, todas las personas, nos pedían que hiciéramos cosas y siempre estuvimos dispuestos", indicó.

"Venir a Asia y experimentar su cultura, sus restaurantes... es magnífico conocer a otras personas... por eso no puedo entender lo que dice la gente. Quizás un periodista estaba un poco molesto, desconozco por qué, pero está lejos de la realidad", continuó el técnico del equipo de Claudio Bravo.

"Vinimos para acá y 23 horas después viajamos dos horas en tren para jugar en Nanjing y luego volvimos a Shanghai. Ahora estamos acá -en Hong Kong- y después vamos a Tokio. Siempre con una gran sonrisa", agregó.

Luego, dijo que "no hemos dormido muy bien en las noches, y aún así, realizamos buenas sesiones de entrenamiento para todos los muchachos. He estado impresionado con mis jugadores y veamos durante el resgo de la gira. No estoy para nada de acuerdo con el periodista, eso no es verdad", cerró.

Manchester City se encuentra en Hong Kong para jugar un amistoso con Kitchee el miércoles, antes de enfrentar a Yokohama Marinos de Japón, el sábado.