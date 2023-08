Hincha que invadió cancha para celebrar con Haaland es un excampeón mundial de boxeo

Manchester City ganó por 2-1 a Sheffield United en un partido que quedó marcado por la invasión de un hincha a la cancha para abrazar a Erling Haaland durante la celebración de su gol. Horas después, se reveló la sorprendente identidad del fanático: Un excampeón mundial de boxeo.

De acuerdo a la prensa inglesa, se trata de Terry Flanagan, pugilista zurdo que fue campeón peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMG) entre 2015 y 2017, con cuatro defensa exitosas del título.

Flanagan, oriundo de Manchester y fanático del equipo de Pep Guardiola, cosechó 36 victorias y solo tuvo dos derrotas en su carrera, y actualmente está retirado.

The 'fan' who jumped on Erling Haaland's back to celebrate his goal was former world champion and Manchester-born boxer Terry Flanagan 🥊 pic.twitter.com/Nu1KC8S1ed