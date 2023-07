Juan Delgado fichó en histórico club de Inglaterra

El futbolista chileno Juan Delgado dio un importante salto en su carrera al fichar en el histórico club inglés Sheffield Wednesday, que disputa la Championship League.

El formado en Colo Colo pasó de Pacos de Ferrerira de la liga portuguesa al elenco que dirige Sixco, con quien se reencontró tras compartir en Gimnástic de Tarragona.

En el sitio oficial de la institución presentaron a Delgado como un lateral derecho que también puede jugar como lateral volante.

Sheffield Wednesday, fundado en 1867, ascendió a través de un playoff a la Championship superando a Barnsley por 1-0.

Welcome to the Owls, Juan Delgado!#swfc pic.twitter.com/ENOTu59N8W