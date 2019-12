Jugador de West Ham United chocó su Lamborghini disfrazado de muñeco de nieve

El jugador de West Ham United Michail Antonio sufrió un peculiar accidente automovilístico la noche de Navidad, cuando estrelló su Lamborghini Huracán, avaluado en más de 250.000 euros, contra una casa.

Lo más curioso del siniestro fue que el futbolista salió ileso del vehículo, disfrazado de muñeco de nieve, lo que fue motivo de varios comentarios en redes sociales.

Además, según reveló el medio The Sun, el pupilo de Manuel Pellegrini en el equipo londinense se negó a ofrecer disculpas por destrozar parte del jardín del hogar de una mujer, quien lo acusó por dejar el lugar de los hechos.

"No sabía quién era hasta que me llegó un mensaje de parte de alguien que me indicó que era jugador de West Ham. Fue más sorprendente en ese momento, pero también tuvo drama por tratarse del día de Navidad. El no se disculpó con nadie", declaró Kia, de 20 años, quien fue entrevistada por la citada publicación.

