Jugadores de la Premier solo hincarán la rodilla en "partidos significativos"

Los jugadores de la Premier League solo hincarán la rodilla contra el racismo en ciertos partidos esta temporada, y no antes de todos los encuentros como hasta ahora, según informaron este miércoles los capitanes en un comunicado conjunto.

En la nota, "reafirman su compromiso de luchar contra el racismo y cualquier forma de discriminación", empeño en el que les apoya la Premier League, que, junto con los clubes, promete seguir impulsando su campaña "No Room for Racism" ('no hay lugar para el racismo').

Los capitanes precisan que en adelante usarán "momentos específicos" para arrodillarse y difundir el mensaje de que "el racismo no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad".

Así, los jugadores se arrodillarán durante los partidos inaugurales de la temporada, los dedicados a "No Room for Racism" en octubre y marzo, los partidos del día de "Boxing Day" (el 26 de diciembre), al final de la temporada de la Premier y en las finales de la Copa FA y la Copa EFL.

"Hemos decidido elegir momentos significativos para arrodillarnos durante la temporada a fin de resaltar nuestra unidad contra todas las formas de racismo, y, al hacerlo, continuamos mostrando solidaridad por una causa común", explicaron los capitanes.

"Seguimos firmemente comprometidos con la erradicación de los prejuicios raciales y con la creación de una sociedad inclusiva con respeto e igualdad de oportunidades para todos", agregan.