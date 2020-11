Jugadores de Leeds realizaron emotiva videollamada con un hincha que padece cáncer

Jugadores de Leeds United de Marcelo Bielsa tuvieron un emotivo gesto y realizaron una videollamada con un hincha de 13 años con cáncer, luego del empate 0-0 contra Arsenal de este domingo por la Premier League.

La acción fue liderada por el capitán del equipo Liam Cooper, quien se comunicó con el fanático Elliot Metcalfe en la salida los "peacooks" de la cancha del Elland Road, gracias a la gestión de la fundación Make-A-Wish.

Metcalfe logró conversar con varios integrantes del plantel de Leeds y se mostró obviamente feliz, debido a que siempre había soñado con conocer a los futbolistas de la escuadra de sus amores y ser la mascota del equipo.

Leeds captain Liam Cooper hosted a live feed with 13-year-old Leeds United fan Elliot Metcalfe who is ill with cancer as today's virtual mascot pic.twitter.com/7GUeC4tP4D