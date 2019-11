Jurgen Klopp le respondió a Josep Guardiola: Sadio Mané no es un piscinero

El director técnico de Liverpool, Jurgen Klopp, respondió a los dichos de su colega de Manchester City, Josep Guardiola, que aseguró que los "Reds", muchas veces, consiguen resultados "tirándose a la piscina", algo que molestó al alemán.

Según el español "no es nuestro asunto. Partidos como este han ocurrido muchas veces en los últimos años. A veces lo consiguen 'tirándose a la piscina', a veces a través de su talento, anotando goles increíbles en el último momento. Es un talento que tienen. Puedes llamarlo suerte cuando pasa una o dos veces, pero cuando es algo que se repite en tantas ocasiones en los últimos años es un talento especial, está en su carácter".

Ante esto, Klopp fue claro, sobre todo defendiendo a uno de los jugadores aludidos por Guardiola: "Sadio no es un 'piscinero'. Hubo una situación en el encuentro ante Aston Villa donde sintió contacto y cayó. Quizás no fue penal, pero hubo contacto. No es como si se hubiera lanzado contra la pierna del rival o algo así".

El ex entrenador de Borussia Dortmund, expuso también no estar "de humor para hablar de Manchester City en este momento. ¿Que si me gusta lo que dice de mis jugadores? No se cómo pudo enterarse de lo ocurrido tan rápido tras el encuentro".

Pese a esto, apuntó que "realmente no podía creerlo y luego lo vi. No estoy seguro de si Pep habló en ese momento sobre Sadio o sobre el equipo; ambos no son demasiado agradables para ser honestos. No estoy muy seguro si quiero poner petróleo en el fuego. No estoy interesado en este tipo de cosas. Y prometo no mencionar faltas tácticas".

El DT de los últimos campeones de la Liga de Campeones de Europa, también manifestó que "la historia que estos chicos han escrito en los últimos años sólo ha sido posible centrando sus esfuerzos en el próximo partido. Nadie quiere hablar del partido del domingo, lo que importa es el partido ante Genk".

Liverpool jugará este lunes a las 17:00 horas (20:00 GMT) en Anfield ante Genk por la cuarta fecha del Grupo E de la Champions League.