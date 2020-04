Kevin de Bruyne: "El confinamiento hará que alargue mi carrera"

Kevin de Bruyne, futbolista de Manchester City, aseguró que gracias al confinamiento provocado por el brote de coronavirus tomó la decisión de prolongar su carrera.

El belga lo confirmó a través de sus redes sociales. "Le he dicho a mi mujer que voy a jugar un poco más", explicó el futbolista de 28 años.

"Después de este confinamiento no puedo quedarme más en casa. Le he dicho que voy a jugar dos años más. Es momento de jugar al fútbol, lo echo de menos y es difícil, pero ahora no es lo importante, el fútbol no es lo importante. La gente tiene que estar segura", añadió.

De Bruyne, uno de los mejores jugadores de la Premier, explicó que lleva en casa encerrado dos semanas y que al principio su familia y sus hijos estuvieron un poco enfermos, lo que les preocupó, pero que ahora ya están bien.

"Fueron ocho o nueve días, pero ahora estamos mejor afortunadamente, porque nunca sabes lo que va a pasar", finalizó el belga.