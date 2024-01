Klopp se tomará un año sabático después de Liverpool

El alemán Jürgen Klopp se tomará un año sabático tras marcharse de Liverpool a final de temporada.

Klopp, que anunció este viernes su marcha del cuadro inglés pese a tener contrato hasta 2026, aseguró que no aceptará ninguna oferta de trabajo la próxima temporada.

"¿Trabajaré de nuevo? Por supuesto, pero no entrenaré a un club o a un país durante al menos un año", dijo Klopp en una entrevista con los medios del club británico.

"Lo que sé al cien por ciento es que no dirigiré a un club en Inglaterra que no sea a Liverpool. No es posible. Mi amor por este club y mi respeto a la gente es demasiado grande. No podría ni pensar en ello durante un segundo. Esto es parte de mi vida, somos una familia y aquí me encuentro como en casa", indicó.

Klopp, que llegó a Anfield en octubre de 2015, devolvió a Liverpool a la gloria europea, con la conquista de la Champions League en 2019, y al éxito doméstico, con la primera liga en 30 años en 2020, además de conquistar una FA Cup, una Copa de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

"Me estoy quedando sin energía", dijo Klopp en una entrevista con los medios del club en la que explicó las razones de su marcha: "No tengo ningún problema, obviamente. Sabía que tendría que anunciarlo en algún momento, está todo bien, pero sé que no puedo hacer este trabajo una y otra vez".

Klopp explicó que le comunicó a la directiva su marcha en noviembre, cuando empezaron a planificar la próxima temporada y se dijo a sí mismo: "No sé si estaré aquí el año que viene".