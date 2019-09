La odisea de un hincha argentino de Queens Park Rangers gracias a un videojuego de fútbol

Una increíble aventura, digna para una película, protagonizó un hincha argentino del club inglés Queens Park Rangers, en una historia que se generó gracias a un videojuego y que contó con un insólito viaje a Londres, pagado por los propios hinchas del equipo.

Sebastián García, protagonista de esta odisea, relató los hechos en Twitter, a 15 años de un viaje que no solo le cambió la vida, sino que también lo ayudó a superar una depresión.

En su relató, contó cómo se hizo fanático del QPR a través del juego PC Fútbol y, tras la llegada de Internet "en una época sin redes sociales", ingresó a un foro para seguir todos los pormenores del equipo.

Su temor era el rechazo por su nacionalidad argentina, aunque con el paso de los meses dio a conocer su origen y acaparó la atención de los fanáticos, que juntaron dinero y le compraron pasajes ida y vuelta para que fuera a ver en directo un partido de Queens Park Rangers en Londres.

Me insistieron bastante. Yo no daba el brazo a torcer. Me parecía mucho. “Pero miralo de esta forma”, me decían. “Hoy en el pub en lugar de tomarme una cerveza más…pongo esa plata para tu viaje. Si lo hacemos varios, no nos cuesta nada. Y sería una alegría tenerte acá”. pic.twitter.com/t6aQnHeqPk