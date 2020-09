Liverpool enfrenta a Arsenal en duelo estelar de la Premier League

Continúa la acción de la Premier League este lunes, con el duelo estelar de la tercera fecha, entre Liverpool y Arsenal en Anfield Road.

Sigue en vivo y online el resultado junto a AlAireLibre.cl.

Liverpool 3-1 Arsenal. Finalizado. Anfield Road. Revisa el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

0-1: 25' Lacazette (ARS); 1-1: 28' Sadio Mané (LIV); 2-1: 34' Robertson (LIV); 3-1: 88' Diogo Jota (LIV)

Revisa los goles a continuación:

Lacazette para el 0-1

Mané para el empate 1-1

Goal Liverpool! The moment Sadio Mane scored the goal that equalized the Liverpool vs Arsenal match.



Don Jazzy Jaruma Alonso #LIVARS Mane Grealish pic.twitter.com/VPybaj492K