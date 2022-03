Manchester City entró en la lucha por Haaland con una millonaria oferta de sueldo

Nuevo actor en una de las teleseries del mercado europeo. Según la prensa inglesa, Manchester City se sumó al interés de FC Barcelona y Real Madrid por contar con Erling Haaland para la próxima temporada. Los "citizens" ofrecieron un elevado sueldo para el nórdico.

Daily Mail informó que el cuadro celeste está dispuesto a desembolsar alrededor 500 mil libras semanales al delantero (600 mil euros, o 528 millones de pesos), que lo convertiría en el mejor pagado de la Premier League.

Matthias Sammer, asesor de Borussia Dortmund, bromeó sobre la alta cifra ofertada por el conjunto inglés. "No escuché nada hoy, ayer, anteayer. Sé que el City lo persigue. Los números: ¡tuve un latigazo cervical! Me desmayé. Mi esposa me recogió de nuevo. En consecuencia, es posible", dijo a Amazon Prime.

Según el diario Marca, Real Madrid puede llegar a hacer un esfuerzo económico, pero no llegaría al nivel de Manchester City, por lo que el atacante noruego tendrá que renunciar a un mayor sueldo si quiere recalar en la "casa blanca".

Por ahora no hay acuerdo por el artillero, que sigue recibiendo ofertas de los grandes clubes europeos. Haaland, actualmente, se está recuperando de una rebelde lesión que lo mantiene fuera de las canchas desde el 22 de enero, y que, según el medio alemán Bild, se extenderá hasta finales de abril.