Manchester City fichó a Claudio "Diablito" Echeverri, pero lo dejó cedido en River Plate

Manchester City confirmó este jueves la compra del centrocampista argentino Claudio Echeverri por 14 millones de euros (casi 14 mil millones de pesos chilenos) a River Plate.

El argentino de 18 años firmó un contrato con los "Sky Blues" hasta junio de 2028, pero permanecerá en River hasta enero del 2025.

We are pleased to announce we have completed the signing of Claudio Echeverri from River Plate ✍️



Claudio has signed a contract until June 2028 but will remain at River before moving to the Etihad Stadium in January next year.



