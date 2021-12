Manchester United donará 400 mil comidas en fiestas de fin de año

Manchester United, junto a la organización FareShare, donará 400.000 comidas a personas necesitadas y afectadas por la pandemia durante las fiestas de fin de año.

En total supone 170 toneladas de comida que se financiarán a través de una donación de 100.000 libras por parte del club, así como de lo que quieran aportar los aficionados.

Es el segundo año que el United se une a Fareshare, con la que ya ha colaborado Marcus Rashford para ayudar a niños desfavorecidos, para tratar de solucionar la pobreza en el norte de Inglaterra.

"El pasado invierno vimos a mucha gente con necesidades en el condado de Mánchester y no creemos que este año vaya a ser diferente porque la pandemia ha tenido un impacto tremendo en nuestra sociedad y en nuestra economía", dijo en un comunicado John Shiels, de la Fundación de Manchester United.

"Estamos encantados de ver los aportes de la familia del United y el trabajo que hacen para ayudar a la gente. Esperamos que estas donaciones consigan hacer las navidades algo más especiales para ellos", añadió.

💷 £100,000 donation

🥘 400,000 meals

👨‍👩‍👧‍👦 Supporting families this winter



The Foundation and @ManUtd are joining forces with @FareShareGtrM to help those who need it most ❤️



Unite with us this #Christmas and make a real difference: https://t.co/NYDeYEEM9J#SantasRedsHelpers 🎅 pic.twitter.com/v59AfQyOEI