Manchester United oficializó el despido de Ole Gunnar Solskjaer

Manchester United oficializó este domingo el despido del entrenador Ole Gunnar Solskjaer, luego de la aplastante derrota sufrida por el equipo a manos de Watford en la Premier League.

Con esta medida, el noruego ve finalizado su paso por el club después de tres años, cuando asumió en 2018 como interino tras el despido de Jose Mourinho, sin haber podido conquistar ningún título en la banca de los "Diablos Rojos".

A pesar de que este mismo año había firmado su renovación hasta 2024, el elenco rojo de Manchester decidió cortar vínculos de manera anticipada, por lo que deberán indemnizarlo con siete millones de libras, algo cercano a los 10 millones de dólares.

"Ole siempre será una leyenda del Manchester United y por eso nos da mucha pena tener que haber tomado esta decisión. Pese a que las últimas semanas han sido decepcionantes, estas no empañan el gran trabajo que hizo durante los tres últimos año para reconstruir el club", expresó el United en un comunicado.

Quien se hará cargo de manera interina del primer equipo en los próximos partidos será Michael Carrick, mientras buscan sustituto para Solskjaer.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



