Manchester United remontó ante Fulham y tomó el liderato en la Premier League

Manchester United se convirtió este miércoles en líder de la Premier League, tras remontar por 1-2 ante Fulham en un duelo pendiente de la fecha 18.

Los "Diablos Rojos" comenzaron perdiendo con un tempranero gol de Ademola Lookman (5'), pero lo dieron vuelta con los tantos de Edinson Cavani (21') y Paul Pogba (65').

Con el resultado, el equipo dirigido por Ole Gunnar Solskjaer quedó puntero con 40 unidades, dos más que Manchester City (que tiene un partido menos) y Leicester City.

En la próxima fecha, Manchester United enfrentará en Old Trafford a Sheffielbd; y Fulham, con 12 puntos en zona de descenso, chocará ante Brighton.

