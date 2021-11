Medio inglés aseguró que Pochettino planea dejar PSG para fichar en Manchester United

El medio inglés Daily Mail afirmó que el actual DT de París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, está abierto a dejar el club galo para asumir como entrenador de Manchester United, sucediendo a Ole Gunnar Solskjaer.

La publicación aseguró que el argentino está preparado para concretar su regreso a la Premier League, tomando en cuenta la supuesta insatisfacción que existe en él durante su paso por Francia y además que su familia vive en Londres desde su proceso en Tottenham,

De momento a cargo del primer equipo está Michael Carrick, a la espera de la definición de un DT interino.

"Entendemos que Pochettino está preparado para dejar PSG ahora, porque está infeliz en la capital francesa", declararon en un artículo.

Además de Pochettino asoma como opción el técnico de Ajax, Erik ten Haag, Zinedine Zidane, Brendan Rodgers y Ralk Rangnick, que trabaja en Lokomotiv de Moscú como director deportivo.

REVEALED: Mauricio Pochettino is ready to quit PSG and become Manchester United manager NOW, with the former Spurs boss unhappy in Paris as his family are still based in London | @ChrisWheelerDM & @SamiMokbel81_DM https://t.co/wJozo2pnlR pic.twitter.com/AVR7IV1bw7