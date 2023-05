Pochettino descartó a Joao Félix para su proyecto en Chelsea

Enrique Cerezo, presidente de Atlético de Madrid, aseguró desconoce "cuál será el futuro de Joao Félix", delantero cedido a Chelsea, y que no cree que sea un trámite complicado porque "un buen jugador siempre tiene sitio en cualquier equipo".

"La noticia de que Mauricio Pochettino (nuevo entrenador del Chelsea) no cuenta con él es de hace menos de 24 horas, no tenemos nada previsto. Si no cuenta con él vendrá aquí, ya veremos qué es lo que pasa. Pero es un jugador de Atlético de Madrid" indicó el dirigente rojiblanco.

Cerezo, que cumplió el domingo pasado 20 años como presidente del club "colchonero", logró diez títulos con el club: dos Ligas, tres Europa League , una Copa del Rey, tres Supercopas de Europa y una Supercopa de España.

El jugador portugués llegó a préstamo al conjunto de Londres, donde tuvo escaso protagonismo.