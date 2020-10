Predica pero no practica: Gary Lineker fue sorprendido comprando sin mascarilla en Londres

El ex futbolista inglés Gary Lineker fue sorprendido comprando en un supermercado de Londres, en el Reino Unido, sin usar mascarilla, razón por la que fue tildado de "hipócrita" debido a sus múltiples llamados a cumplir con los protocolos sanitarios.

Según lo publicado por el medio británico Express, el actual presentador de la BBC fue captado por un hombre de 38 años, quien lo recriminó por incumplir las normas preventivas ante el coronavirus.

Desde el inicio de la pandemia en Europa, Lineker ha publicado distintos mensajes en sus redes sociales apoyando el uso de protectores faciales. "No puedo entender por qué alguien se opondría a usar una mascarilla", publicó en Twitter el pasado 2 de julio.

"¿Por qué alguien se opondría a usar una máscara en una tienda? No es exactamente una dificultad", reiteró a mediados del mismo mes.

Además, el ex delantero había publicado unas fotos el pasado 8 de abril fuera de la tienda donde fue descubierto, usando un protector facial con el mensaje "no me arriesgo".

Hypocrite!



“Why would anyone object to wearing a mask in a shop?

"Not exactly a hardship.

"What a country of snowflakes we've become’https://t.co/PohMJd7MSk