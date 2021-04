Prensa británica aseguró que Manchester City decidió marginarse de la Superliga

Los principales y más reputados medios de la prensa británica sorprendieron al asegurar que Manchester City, uno de los 12 fundadores de la Superliga de Europa, decidió marginarse de la competición que vio la luz el pasado domingo.

Manchester City have withdrawn from the European Super League.



Chelsea are also preparing documentation to request withdrawing from the European Super League.



More to follow ⤵#bbcfootball