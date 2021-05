Rio Ferdinand: Jugadores de Leeds se sienten insultados cuando dicen que Bielsa los agota

El ídolo de Manchester United Rio Ferdinand aseguró que en el plantel de Leeds United, equipo en que jugó a comienzo de este siglo y antes de sumarse a los "diablos rojos", se sienten insultados cuando hablan sobre un supuesto agotamiento en base a los intensos trabajos del técnico Marcelo Bielsa.

En declaraciones que consignó The Mirror, el ex zaguero señaló que el plantel de los "whites" merece un reconocimiento por su buen estado a pocas fechas del final, en que están ilusionados con clasificar a la Europa League, por lo que no les gusta cuando se refieren a un eventual cansancio.

"Si hablas con los jugadores, ellos se lo toman como un insulto. Hablé con el capitán, Liam Cooper, y se tomó como un insulto que la gente dijera eso de ellos", comentó Ferdinand.

"Ellos se respaldan totalmente. Las sesiones de entrenamiento son intensas física y mentalmente. La gente lo mira y dice que es una locura, pero no están peleando una batalla por el descenso, es un equipo que está en alza. Imagínense si hubiera hinchas, ¿funcionaría la presióno los perjudicaría? No sé, sería interesante ver eso", cerró el inglés.

Lo cierto es que Leeds United venció en su último partido a Tottenham y quedó expectante con cazar un cupo a la Europa League, pues marcha décimo con 50 puntos, a ocho de la zona que entrega cupos a torneos internacionales.