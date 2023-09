[Video] Hinchas de Manchester United contrataron un avión para protestar contra dueños del club

Los aficionados de Manchester United en Estados Unidos contrataron una avioneta con una pancarta que rezaba "Glazers Out" (fuera los Glazers) y que voló sobre el estadio de los Tampa Bay Buccaneers, equipo que también es propiedad de la familia Glazers.

La avioneta sobrevoló el estadio durante el partido que disputaron en la noche del lunes contra Philadelphia Eagles por la NFL.

La aeronave fue contratada por el grupo de aficionados en Estados Unidos "Pittsburgh & Tampa supporters" y es la última protesta por parte de la afición ante los que han sido sus dueños desde 2005.

Además del claro bajón deportivo en la última década -el United no gana la Champions desde 2008 y la Premier League desde 2013-, los aficionados acusan a los Glazer de haber endeudado el club y de haberlo utilizado solo para su propio beneficio.

Mira acá el video

Man Utd fans fly a 'Glazers Out' banner above the Tampa Bay Buccaneers stadium 🇺🇸 🔴 pic.twitter.com/gz4647Xz5J