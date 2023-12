West Ham ofreció una recompensa tras el robo a la casa del defensa Kurt Zouma

West Ham United ofreció públicamente una recompensa por información sobre las personas que asaltaron la casa de su futbolista Kurt Zouma durante el pasado fin de semana.

Fue el sábado 2 de diciembre cuando los ladrones se colaron en la vivienda del zaguero y sutrajeron joyas y dinero en efectivo por valor de 100.000 libras. La familia de Zouma, que estaba junto al deportista en la casa, quedó "extremadamente angustiada" y el francés no pudo jugar el domingo ante Crystal Palace por el incidente.

"West Ham United ha ofrecido una recompensa de 25.000 libras (cerca de 27.400.000 pesos chilenos) por información que lleve al arresto y condena de los ladrones que entraron en casa de nuestro defensor Kurt Zouma en la víspera del partido contra el Crystal Palace este fin de semana", dijo el West Ham en un comunicado.

