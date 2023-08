Wolverhampton comunicó la salida de Julen Lopetegui a días del inicio de la Premier League

A solo días del inicio de una nueva temporada en la Premier League Wolverhampton Wanderers comunicó la salida del entrenador español Julen Lopetegui, en una sorpresiva decisión por la proximidad del comienzo del torneo.

"El club y Julen Lopetegui han llegado a un acuerdo de separación que pone fin a su estancia de nueve meses como entrenador", señaló el elenco de los "Lobos" en un comunicado en sus redes sociales.

Durante los últimos días trascendió en la prensa inglesa que Lopetegui no estaba conforme por el manejo del mercado de pases del club, que sufrió salidas de pilares en el plantel como las del portugués Ruben Neves o el mexicano Raúl Jiménez y no se ha reforzado con nombres a la altura.

