Arrestan a padre de un futbolista por llegar armado a centro deportivo y destrozar vehículos

El padre de Gianluca Scamacca, ex canterano de AS Roma y actual delantero de Genoa, fue arrestado por irrumpir armado con una barra de acero en la noche del lunes en el centro deportivo del club capitalino y dañar varios coches de los directivos, informan este martes los medios locales.

Emiliano Scamacca, de 45 años, entró en el centro deportivo en Trigoria tras amenazar a los responsables de seguridad del portal de acceso y rompió las ventanas de varios vehículos, antes de que la policía italiana le bloqueara y arrestara.

Según las reconstrucciones, la policía fue llamada por los familiares de varios jugadores de la cantera del equipo de la "loba" que estaban entrenando en Trigoria en ese momento.

Todavía se desconocen las razones de la agresión de Emiliano Scamacca, cuyo hijo jugó en la cantera de 2012 a 2015 antes de pasar al PSV holandés y, luego, al Sassuolo.

Gianluca Scamacca, delantero internacional sub 21 italiano, juega actualmente como cedido en el Genoa, aunque su ficha sigue perteneciendo a Sassuolo.

A sus 21 años, ha marcado ocho goles en la Serie A y cuatro en la Copa Italia.

The father of Italy Under 21 wonder boy striker and Sassuolo player on loan to Genoa, Scamacca, has yesterday stormed into Roma training camp destroying with a crowbar the cars in the park.

After that has been arrested.



Scamacca was fmr Roma youth and y’day missed Italy call-up