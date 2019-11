Balotelli replicó con molestia lamentable declaración de hinchas de Hellas Verona

El italiano Mario Balotelli respondió con molestia a través de Instagram la lamentable declaración del jefe de los hinchas radicales de Hellas Verona, Lucas Castellini, tras los episodios de racismo que vivió el delantero de Brescia el domingo.

El ariete escribió en su red social que "esto no tiene nada que ver con el fútbol. Están metiéndose en situaciones sociales e históricas que son mucho más grandes que ustedes, gente de mente pequeña".

Castellini declaró que el ariete es italiano solo porque tiene la nacionalidad, pero que nunca podría serlo de forma completa.

Otro que justifició los ataques racistas al ariete fue el presidente del equipo veronés, Maurizio Setti, quien señaló que "evidentemente debemos combatir el racismo, pero no creo que haya pasado nada".

"Hablé también con el árbitro y no hubo actos racistas. Sólo había personas tratando de molestar a un gran jugador. Hubo silbidos, pero no cánticos racistas. Balotelli pudo haber sufrido racismo en el pasado, aquí en Verona, pero no hoy", finalizó.