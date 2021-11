Bello gesto de Mourinho con joven promesa de AS Roma se vio empañado por supuesto dicho racista

El técnico portugués José Mourinho tuvo un noble gesto con el delantro Felix Afena Gyan, autor de los dos goles en el triunfo de AS Roma por 2-0 sobre Genoa en Serie A.

El luso le regaló al jugador ghanés de 18 años una zapatillas con un valor cercano a los 800 mil euros, cumpliendo una promesa que le había hecho al futbolista tras el doblete.

Eso sí, la situación no estuvo exenta de polémicas, pues se escuchó un comentario que decía "Felix, en la caja hay plátanos" tras la entrega del regalo.

Ante esto AS Roma debiño salir a aclarar el asunto, apuntando que el futbolista "suele comer dos plátanos antes de saltar al campo".

"Quiero asegurarles que no estoy ofendido por la frase que escucharon, que no es racista. Me acogieron como en una familia desde el primer día aquí en la Roma, los chicos bromearon conmigo, como pasa en una familia. La razón es que como muchos plátanos, bromeamos con esto y por eso escucharon esa frase. Aquí en la Roma me siento como en casa y estoy agradecido por el apoyo. La gente se hizo una idea equivocada de lo que pasó y lo que escuharon", aclaró el propio Afena Gyan.