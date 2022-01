El Covid-19 golpea al fútbol italiano: Está en duda el partido entre Bologna e Inter

La vertiginosa alza de casos de Covid-19 está afectando a todo el mundo y nuevamente golpea al fútbol italiano. A solo horas que se dispute el duelo entre Bologna e Inter de Milán, existe incertidumbre sobre la celebración del compromiso en el estadio "Renato Dall'Ara" este jueves, a las 08:30 horas (11:30 GMT).

El cuadro boloñés, tras notificar cuatro casos positivos a primera hora de este miércoles, entre ellos el chileno Gary Medel, solicitó a las autoridades de la Serie A aplazar el partido contra los lombardos y también el programado para el domingo ante Cagliari.

Las autoridades sanitarias de Bologna (AUSL), ante esta situación, afirmaron a La Gazzetta dello Sport que "no se disputará el partido" y que iban a emitir un comunicado señalando que "no hay condiciones para jugar el partido". No obstante, una situación diferente ocurrió.

Horas después de esta declaración de las autoridades sanitarias, Bologna informó que "siguiendo las disposiciones de la AUSL", el estadio estará cerrado para el público, dando a entender que el partido no fue suspendido y la única medida fue jugar sin hinchas.

Domani al Dall’Ara cancelli chiusi al pubblico — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) January 5, 2022

De momento, la Serie A no se ha pronunciado por la solicitud de Bologna, por lo que el partido sigue programado para este jueves, a las 08:30 horas de Chile (11:30 GMT; 12:30 horas de Italia).

Desde el lado de Inter, el técnico Simone Inzaghi indicó que están a la espera de las determinaciones que puedan tomar las autoridades.

En lo deportivo, La Gazzetta informó que está previsto que Arturo Vidal y Alexis Sánchez, en caso de que se juegue el partido, arrancarán como titulares.

Todos los detalles del compromiso, si se disputa, los podrás seguir en el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.