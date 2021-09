¡En soledad! Jugador de Atalanta vivió tragicómica situación al prometer firmar camisetas en la tienda del club

Una tragicómica situación vivió el holandés Marten de Roon, carismático jugador del Atalanta del fútbol italiano. El volante prometió firmar camisetas a los hinchas que llegaran a comprar la suya a la tienda oficial del club, pero finalmente nadie atendió a su propuesta.

"Estamos en la tienda de Bérgamo, la primera persona que venga a comprar la camiseta con mi nombre, se la voy a firmar y regalar. Así que ojalá lleguen pronto", comienza diciendo el propio jugador de 30 años en el video que compartió a través de sus redes sociales.

Ya en las imágenes, se ve a De Roon armando un puzzle, tomando un té y hasta dándose una pequeña siesta, hasta el momento en que un empleado le avisa que deben cerrar el local.

"Apuesto a que Messi nunca ha tenido que pasar por esto", añadió también al momento de compartir el video en su cuenta de Twitter.

I bet Messi never has to deal with this. pic.twitter.com/W4uG6YPP1h