Gennaro Gattuso aceptó la inminente salida de Gonzalo Higuaín de AC Milan

El director técnico de AC Milan, Gennaro Gattuso, se refirió sobre la inminente salida del delantero argentino Gonzalo Higuaín a Chelsea, aclarando que acepta la decisión del mundialista con la albiceleste.

Eso sí, el entrenador de los "rossoneros" recalcó que aún no existe nada concreto sobre el traspaso del artillero al elenco londinense, pero reconoció que la expectación no le permite estar cien por ciento enfocado con los milaneses.

"Hoy fue uno de los peores entrenamientos de mi gestión, el equipo está preocupado. El entrenamiento no fue de los mejores. Hablé en mi oficina con Higuaín y el aceptó quedarse fuera de la convocatoria para el duelo ante Genoa de este lunes", comentó el estratega.

"Todavía no hay nada concreto, estamos esperando. Quiero ver a gente lista a nivel mental, que me dé disponibilidad. Si yo no veo eso, iré a la guerra con los que están más preparados", agregó.

Para que la negociación entre Milán y Chelsea se cierre, el argentino necesita el visto bueno de Juventus, que es dueño de su pase y que sólo aceptará un préstamo de seis meses a los ingleses con opción de prolongarla hasta 2020.